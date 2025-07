Die großen Wall-Street-Indizes fanden gestern keinen gemeinsamen Nenner. Am besten hielt sich der Dow Jones der 0,4 Prozent zulegte auf 44.502 Punkte. Vor allem gegen Ende der Sitzung kam noch etwas Kauflaune auf, was am insgesamt uneinheitlichen Handelsverlauf aber nicht viel änderte. Der S&P 500 ...