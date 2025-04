Unbeatable teamwork...: Gold, Kupfer und Antimon - das perfekte Tripple in Zeiten globaler Umbrüche!

Anzeige / Werbung

Während Gold als sicherer Hafen gefragt bleibt, gewinnt Kupfer durch die globale Energiewende kontinuierlich an strategischer Bedeutung. Und nun kommt noch Antimon hinzu!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

und genau hier beginnt die spannende Investmentstory: Denn wer vom historischen Aufschwung des Kupfer- und Goldpreises profitieren will, sollte nicht nur auf das Metall selbst setzen - sondern auf die Player, die jetzt im Zentrum der Wertschöpfung stehen. Unternehmen mit großen, strategisch gelegenen Gold-Kupferprojekten, deren Substanz in einem bullischen Markt plötzlich ganz anders bewertet wird. Und wenn wie jetzt auch noch der wichtige Rohstoff Antimon hinzukommt, dann sollte es perfekt sein.

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) ist ein Paradebeispiel für solch eine Kupfer-Gold-Hebel-Chance. Denn diese Firma setzt nicht nur auf das bewährte Gold. Insbesondere in Kolumbien verfolgt man Projekte mit guter Kupferbeimischung, was in der aktuellen geopolitischen und energiepolitischen Lage von enormem Vorteil ist. Aber auch das ist noch nicht alles, denn seit neuestem ist man auch noch stolzer Besitzer von Antimon, und das in guten Gehalten!

Ein Gold-Portfolio, das seinesgleichen sucht!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist nicht einfach ein weiteres Explorationsunternehmen - es ist ein strategisch positionierter Rohstoff-Holdingspezialist mit Beteiligungen und Projekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Dieses Unternehmen verfolgt einen einzigartigen Ansatz: Es hat in den vergangenen Jahren gezielt günstige hochwertige Gold- und Gold-Kupfer-Vorkommen aufgekauft, als der Markt sie kaum beachtete - mit dem Ziel, in der kommenden Aufwärtsphase mit maximalem Hebel zu profitieren.

Quelle: GoldMining

Und das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen: über 16 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Ressourcenkategorie "inferred' und "measured & indicated' machen GoldMining (WKN: A2DHZ0) zu einem der substanzreichsten Junior-Unternehmen überhaupt. In einer Zeit, in der große Produzenten zunehmend Schwierigkeiten haben, neue Reserven zu finden, könnte das Portfolio von GoldMining bald zur begehrten Beute werden - oder zum Nährboden für "Joint Ventures', "Spin-Offs' oder milliardenschweren Beteiligungen.

Während der Goldpreis neue Höhen erklimmt, Antimon mehr gefragt ist als je zuvor und auch Kupfer wieder nach oben geht, sollte GoldMining (WKN: A2DHZ0) genau jetzt zum großen Profiteur dieses makroökonomischen Paradigmenwechsels werden, vor allem auch deshalb, da man jetzt noch mal eine gewaltige Schippe drauflegt hat.

GoldMining entfesselt verborgenes Antimon-Potenzial - "Crucero' wird zum strategischen Multimetallprojekt!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) schreibt ein neues Kapitel in seiner Wachstumsstory - und das könnte weit über den reinen Goldmarkt hinaus Wellen schlagen: Beim laufenden Explorationsprogramm auf dem "Crucero'-Projekt in Peru wurde neben Gold auch Antimon gefunden - ein Metall, das für die strategische Rohstoffversorgung der westlichen Welt immer bedeutender wird!

Quelle: GoldMining

Damit erweitert GoldMining (WKN: A2DHZ0) sein Projektprofil erneut - und liefert Anlegern nicht nur Hebel auf Gold und Kupfer, sondern jetzt auch auf einen kritischen Rohstoff mit geopolitischem Rückenwind!

Antimon - der stille Riese unter den strategischen Metallen!

Die neue Entdeckung könnte das "Crucero'-Projekt massiv aufwerten: Im Rahmen der jüngsten geochemischen Arbeiten hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) bedeutende Antimon-Anomalien entlang des 3 km langen "São Jorge'-Trends identifiziert. Antimon ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus westlicher Staaten geraten, da es unersetzlich in militärischen Anwendungen, Batterien, Halbleiter, Flammschutz und Hightech-Legierungen ist.

Besonders brisant: China kontrolliert derzeit rund 90 % der globalen Antimonversorgung. Die Entdeckung in Brasilien bietet somit nicht nur ökonomisches, sondern auch geopolitisches Potenzial - insbesondere in Zeiten zunehmender Spannungen und Lieferkettenengpässe.

Ein Projekt wird zur Schatztruhe - "Crucero' vor Neubewertung!

Was einst als Goldprojekt begann, entwickelt sich nun zu einem strategischen Multimetallprojekt mit gigantischem Gold- und Antimon-Potenzial. Diese polymetallische Ausrichtung könnte "Crucero' für eine völlig neue Investorengruppe und mögliche zukünftige Abnehmer - darunter westliche Industrien, Verteidigungsministerien und Technologieunternehmen - hochattraktiv machen.

Quelle: GoldMining

"Diese Entdeckung zeigt das enorme Potenzial - weit über das hinaus, was bisher angenommen wurde", sagte CEO Alastair Still

GoldMining (WKN: A2DHZ0) reagiert bereits und plant, die entdeckten Antimon-Anomalien in das laufende Explorationsprogramm zu integrieren und gezielt neue Bohrziele zu entwickeln. Das bleibt sehr spannend!

Größte Bohrkampagne der Unternehmensgeschichte begonnen - Einsteigen, bevor Ergebnisse eintrudeln!

Auch auf "São Jorge' schaltet GoldMining (WKN: A2DHZ0) in den Explorationsturbo! Mit der Unternehmensmeldung vom 14. April 2025 bringt sich die Firma in Stellung für den nächsten ganz großen Schritt - und das Timing könnte für Investoren kaum besser sein. Die Aktie ist mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung von nur 215,6 Mio. CAD (137 Mio. EUR) dramatisch unterbewertet, während man gerade seine bisher größte Explorationskampagne überhaupt beim hochkarätigen "São Jorge'-Projekt in Brasilien startet.

"São Jorge': Das schlafende Goldmonster wird jetzt aufgeweckt!

GoldMining (WKN: A2DHZ0) lässt es regelrecht krachen: Denn insgesamt werden bis zu 5.000 m Diamantbohrungen, 3.000 m sogenannte Auger-Bohrungen (einfacher gesagt Bohrungen mit Spiralbohrern) und ein umfangreiches Bodenprobenprogramm mit 6.000 Proben durchgeführt. Dazu kommen hochmoderne geophysikalische Untersuchungen und eine "LIDAR'-Luftvermessung, um das gesamte 12 x 7 km große Zielgebiet flächendeckend zu analysieren.

Quelle: GoldMining

Dieses Projekt liegt nicht irgendwo im Nirgendwo - "São Jorge' punktet mit bestehender Infrastruktur: Ein 35 Personen-Camp, Stromanbindung ans Netz, und liegt gerade einmal zwei Kilometer von einer asphaltierten Schnellstraße entfernt. Der Fokus liegt nun auf der Erweiterung der Ressource in Streichrichtung sowie der Erkundung völlig neuer, bisher unbebohrter Ziele, die bei früheren geochemischen Analysen positiv aufgefallen sind.

CEO Alastair Still brachte es auf den Punkt, als er sagte:

"Wir führen das größte Explorationsprogramm in der mehr als 14-jährigen Geschichte unseres Unternehmens durch."

Das bedeutet für Investoren eigentlich nichts anderes, als dass hier die Kursrakete scharf gestellt wird!

Wiederholt sich die "Tocantinzinho'-Erfolgsgeschichte?

Geologisch betrachtet zeigt "São Jorge' starke Ähnlichkeiten mit dem "Tocantinzinho'-Goldprojekt, das etwa 80 km nordwestlich liegt und von G Mining Ventures mit Milliardenpotenzial entwickelt wird. Genau wie dort handelt es sich bei "São Jorge' um ein intrusionsbezogenes, granithosted Goldsystem - ein Typus, der in der Branche für seine Skalierbarkeit und hohe Wirtschaftlichkeit bekannt ist.

Quelle: GoldMining

Die bisherigen Explorationsaktivitäten haben bereits Anomalien mit Gold, Kupfer, Molybdän und Silber identifiziert - Hinweise also auf ein potenziell gewaltiges polymetallisches System, das bislang kaum bebohrt ist. Das allerdings sollte sich nun fast schlagartig ändern.

Weitere Wertetreiber: Beteiligungen an "Tochtergesellschaften"!

Ein weiterer Trumpf im Ärmel von GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist die Beteiligung an Gold Royalty Corp. - einem der wachstumsstärksten Royalty-Unternehmen im Goldsektor. GoldMining hält rund 13 % an diesem Unternehmen und rund 80 % an U.S. GoldMining. Allein diese Beteiligungen sind aktuell fast 140 Mio. USD Wert, wobei die eigene Marktkapitalisierung gerade einmal rund 220 Mio. CAD bzw. rund 159 Mio. USD beträgt. Sie sehen also, dass die Projekte eigentlich keine eigene Bewertung widerfahren, da man aktuell lediglich auf dem Bewertungsniveau der Beteiligungen handelt.

Quelle: GoldMining

Dazu sollte man wissen, dass mit jeder Expansion von Gold Royalty oder U.S. GoldMining der indirekte Unternehmenswert von GoldMining (WKN: A2DHZ0) mitwächst - was dem gesamten Geschäftsmodell zusätzliche Stabilität und zusätzliches "Upside' verleiht.

Cash, Projekte, Beteiligungen - GoldMining ist strategisch perfekt aufgestellt!

Ein Blick in die Bilanz offenbart weitere Stärken: GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist schuldenfrei, hält eine solide Cash-Position und kann sich damit flexibel und unabhängig weiterentwickeln. Gleichzeitig schreitet die Projektentwicklung in mehreren Ländern voran, auch das "Yellowknife'-Goldprojekt in Kanada und das "La Mina'-Projekt in Kolumbien, das bereits mit einer herausragenden vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie aufwartet.

Rohstoffpreise + Ressourcen + Beteiligung = Explosives Kurspotenzial!

Wenn die Rohstoffpreise weiter steigen - und vieles deutet darauf hin - dann werden genau solche Unternehmen in den Fokus geraten: Mit großen, noch nicht vollständig entwickelten Projekten, massiven Ressourcen und strategischen Beteiligungen. GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist damit mehr als ein Explorationswert - es ist ein hochgradig gehebelter Rohstoff-Holdingwert mit Mega-Potenzial.

Die aktuelle Bewertung scheint angesichts der strategischen Assets und der Goldpreisrallye geradezu absurd niedrig - und genau das ist die Chance für Anleger, die heute antizyklisch und mit Weitblick handeln.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=KmIBNYwsCi8

Fazit: GoldMining zündet jetzt - und wer nicht investiert ist, schaut bald nur noch hinterher!

Der Gold-Silber-Kupfer- und Antimonmarkt deutet eine der stärksten Aufwärtsbewegungen der letzten Dekade an und Unternehmen wie GoldMining (WKN: A2DHZ0) sitzen auf einem Pulverfass aus Bewertungspotenzial. Mit einem beeindruckenden Projektportfolio, einer lukrativen Beteiligung an einem Royalty-Giganten sowie einem weiteren TOP-Unternehmen und einem exzellenten Timing könnte die Aktie zu einem der spannendsten Gold-Kupfer-Antimonwerte des Jahres avancieren.

GoldMining (WKN: A2DHZ0) verfügt über ein beeindruckendes Portfolio an Gold, Gold-Antimon- und Gold-Kupfer-Projekten in den rohstoffreichsten Regionen Nord- und Südamerikas - und bringt damit all das mit, was Investoren in der aktuellen Marktphase suchen: Substanz, Skalierbarkeit und gewaltiges Aufwertungspotenzial.

Mit der größten Explorationsoffensive in der Firmengeschichte, Projekten mit exzellenter Infrastruktur, einer vergleichbaren Geologie wie ein potenzielles Milliardenprojekt, und einer aktuellen Bewertung, die geradezu nach einer Neubewertung schreit, ist GoldMining (WKN: A2DHZ0) der ganz heiße Kandidat für einen bevorstehenden Ausbruch.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: GoldMining, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: GoldMining, Intro-Bild: stock.adobe.com

