- Vorläufige klinische Daten zu Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab bei 1L PD-L1+ r/m HNSCC für Posterpräsentation ausgewählt

UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, April 24, 2025N.V. (Nasdaq: MRUS) (Merus, das Unternehmen, wir oder unser), ein Onkologieunternehmen, das innovative, multispezifische Volllängen-Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Biclonics®, Triclonics® und ADClonics®) entwickelt, hat heute die Annahme eines Abstracts zur Präsentation auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology® (ASCO®) bekannt gegeben, die vom 30. Mai bis 3. Juni 2025 in Chicago, Illinois (USA), stattfindet.

Eine aktualisierte Analyse der vorläufigen klinischen Daten aus der Phase-II-Studie zu Petosemtamab mit Pembrolizumab als 1L-Therapie von PD-L1-positiven rezidivierenden/metastasierenden (r/m) Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC) wird in einer Posterpräsentation auf der ASCO® 2025 vorgestellt. Die Präsentation wird Daten zum gesamten Datensatz von 45 Patienten enthalten und folgt auf die Daten zur frühen klinischen Wirksamkeit sowie auf die vielversprechenden Daten zur Sicherheit, die zuvor auf der ASCO® 2024 vorgestellt wurden.

"Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass Petosemtamab das Potenzial hat, das erste und beste Medikament seiner Klasse zu sein, das die Praxis für die Therapie von r/m HNSCC verändern wird. Während die Entscheidung für eine Posterpräsentation auf der ASCO® 2025 auf den begrenzten Daten des eingereichten Abstracts basierte, freuen wir uns darauf, die robusten aktualisierten vorläufigen Phase-II-Daten zum gesamten Datensatz von 45 Patienten in der bevorstehenden Telefonkonferenz für Investoren und in unserer Präsentation auf der Konferenz vorzustellen", sagte Bill Lundberg, M.D., President und Chief Executive Officer von Merus. "Wir sind der Ansicht, dass Petosemtamab weiterhin eine beträchtliche klinische Aktivität zeigt, die gegenüber historischen Kontrollen in Bezug auf das Ausmaß und die Konsistenz der Wirksamkeit überlegen ist, und zwar nicht nur bei einem Endpunkt, sondern auch bei ORR, PFS und OS in der Gesamtpopulation und innerhalb wichtiger Untergruppen mit HPV-Erkrankung und PD-L1-Expressionsniveaus. Auf der Grundlage dieser Daten und der ausgezeichneten Durchführung unserer Phase-III-Studien sind wir davon überzeugt, dass Petosemtamab das Potenzial hat, ein neuer Therapiestandard für r/m HNSCC zu werden."

Posterpräsentation:

Titel: Petosemtamab (MCLA-158) mit Pembrolizumab als Erstlinientherapie (1L) von PD-L1-positiven rezidivierenden/metastasierenden (r/m) Plattenepithelkarzinomen im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC): Phase-II-Studie (Petosemtamab (MCLA-158) with pembrolizumab as first-line (1L) treatment of PD-L1+ recurrent/metastatic (r/m) head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC): Phase 2 trial)

Abstract-Nr.: 6024

Poster: 432

Titel der Sitzung: Kopf-Hals-Tumoren (Head and Neck Cancer)

Datum und Uhrzeit der Sitzung: 2. Juni 2025, 9:00-12:00 Uhr Central Time

Die Abstracts werden am 22. Mai 2025 um 17:00 Uhr Eastern Time auf der ASCO®-Websiteverfügbar sein. Die vollständige Präsentation wird zu Beginn der Sitzung auf der Websitevon Merus verfügbar sein.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast des Unternehmens

Merus wird am Donnerstag, 22. Mai 2025, um 17:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast für Investoren abhalten. Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird für einen begrenzten Zeitraum eine Aufzeichnung im Bereich?Investors and Mediaauf unserer Website zur Verfügung stehen.

Datum und Uhrzeit: 22. Mai 2025 um 17:30 Uhr Eastern Time

Webcast-Link:Abrufbar auf unserer Website

Einwahlnummer(n): Gebührenfrei: (800) 715-9871 / International: (646) 307-1963

Konferenz-ID: 7517301 oder Merus-NV-Telefonkonferenz

Über Petosemtamab

Petosemtamab oder MCLA-158 ist ein humaner Biclonics® Low-Fucose-IgG1-Antikörper in voller Länge, der auf den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) und den Leucin-reichen Repeat-enthaltenden G-Protein-gekoppelten Rezeptor 5 (LGR5) abzielt. Petosemtamab wurde für drei unabhängige Wirkmechanismen entwickelt: die Hemmung der EGFR-abhängigen Signalwege, die Bindung von LGR5, die zur Internalisierung und zum Abbau des EGFR in Krebszellen führt, sowie eine verstärkte antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP).

Über Kopf-Hals-Tumoren

Als Plattenepithelkarzinome im Kopf-Hals-Bereich (HNSCC) wird eine Gruppe von Krebserkrankungen beschrieben, die sich in den Plattenepithelzellen entwickeln, welche die Schleimhautoberflächen von Mund, Rachen und Kehlkopf auskleiden. Diese Krebsarten entstehen, wenn sich gesunde Zellen verändern, unkontrolliert wachsen und schließlich Tumoren bilden. HNSCC wird im Allgemeinen mit Tabakkonsum, Alkoholgenuss und/oder HPV-Infektionen in Verbindung gebracht, je nachdem, wo der Tumor sich geografisch entwickelt. HNSCC ist die sechsthäufigste Krebsart weltweit und man schätzt, dass es im Jahr 2020 weltweit mehr als 930.000 neue Fälle und über 465.000 Todesfälle durch HNSCC gab.1 Die Häufigkeit von HNSCC nimmt weiter zu und wird bis 2030 voraussichtlich um 30 % auf über 1 Million neue Fälle pro Jahr ansteigen.2 HNSCC ist eine schwerwiegende und lebensbedrohliche Erkrankung, die trotz der derzeit verfügbaren Standardtherapien eine schlechte Prognose hat.

Über LiGeR-HN1

In LiGeR-HN1, einer Phase-III-Studie, wird die Sicherheit und Wirksamkeit von Petosemtamab in Kombination mit Pembrolizumab im Vergleich zu Pembrolizumab bei Patienten mit PD-L1+ r/m HNSCC in der Erstlinie untersucht. In die Studie können erwachsene Patienten aufgenommen werden, die für die Behandlung mit Pembrolizumab als Erstlinienmonotherapie in Frage kommen und deren Tumore PD-L1 mit einem CPS = 1 exprimieren. Die primären Endpunkte sind die Gesamtansprechrate (bewertet mittels BICR gemäß RECIST v1.1) und das Gesamtüberleben. Sekundäre Endpunkte sind die Dauer des Ansprechens und das progressionsfreie Überleben. Merus plant die Aufnahme von rund 500 Patienten in die Studie.

Über Merus N.V.

Merusist ein Onkologieunternehmen, das innovative bi- und trispezifische Antikörpertherapeutika mit der Bezeichnung Multiclonics®entwickelt. Multiclonics® werden mittels Standardverfahren der Branche hergestellt und haben in vorklinischen und klinischen Studien gezeigt, dass sie mehrere der gleichen Eigenschaften wie herkömmliche humane monoklonale Antikörper aufweisen, wie z. B. eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen finden Sie auf der Websitevon Merus und auf LinkedIn.

