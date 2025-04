Der Gouverneur der People's Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, sagte am Donnerstag: "Es gibt keine Gewinner in Handelskriegen und Zollkriegen." Zusätzliche Zitate Unilateralismus und Protektionismus haben keinen Ausweg und sind nicht im Interesse von irgendjemandem.China wird an der Öffnung festhalten.China unterstützt entschieden die Regeln des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...