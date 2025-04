Zug - Der Hautpflege-Konzern Galderma ist überraschend schwungvoll in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen am Donnerstag seinen Ausblick bestätigt. Zwischen Januar und März setzten die Zuger 1,13 Milliarden US-Dollar um. Das ist ein Anstieg um 5,4 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus gar bei 8,3 Prozent. Das Wachstum sei vor allem einem höheren Verkaufsvolumen sowie einem guten Mix zu verdanken, hiess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...