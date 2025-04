Genf - Der Warenprüfkonzern SGS hat im ersten Quartal 2025 mehr umgesetzt. Das organische Wachstum sank gegenüber dem Vorquartal etwas, blieb aber in der Zielbandbreite. Die eigenen Ziele wurden für 2025 bestätigt. Der Umsatz von Januar bis März lag bei 1,68 Milliarden Franken, wie der Genfer Konzern am Donnerstag mitteilte. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte, betrug ...

