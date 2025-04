News von Trading-Treff.de Für die Siemens Energy ist es Zeit, ein Fest zu feiern. Das Papier hat an den Börsen gestern einen Aufschlag in Höhe von 1,5 % geschafft. Damit beendete das Unternehmen den Handel bei 65,10 €. Es ist klar, dass der Kurs im Aufwärtstrend ist. Die Aktie hat in den vergangenen fünf Tagen insgesamt 10 % Plus geschafft. Seit 1. Januar ging es um 27,58 % nach oben. Damit sind die Vorzeichen für einen weiteren Trend nach oben ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...