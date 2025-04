Die indische Rupie notiert im frühen europäischen Handel am Donnerstag im negativen Bereich. Die Angriffe auf Kaschmir haben eine negative Stimmung erzeugt, die auf die INR drückt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA werden später am Donnerstag veröffentlicht. Die indische Rupie (INR) sieht sich am Donnerstag einem Verkaufsdruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...