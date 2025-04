Zürich - Der US-Dollar tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft zum Euro und zum Schweizer Franken etwas schwächer. Die US-Devise konsolidiere die jüngsten Erholungsgewinne, heisst es am Markt. Aktuell wird das Währungspaar Euro/Dollar zu 1,1344 gehandelt. Das ist ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1322, aber weniger als am Mittwochmorgen (1,1390). Zum Franken hat sich der Dollar über Nacht ebenfalls abgeschwächt und kostet derzeit 0,8282 Franken ...

