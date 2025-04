Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Öl fällt am Donnerstag früh im europäischen Handel. WTI wird bei $62,04 pro Barrel gehandelt, nach dem Schlusskurs am Mittwoch von $62,13.Der Wechselkurs für Brent-Öl (Brent Crude) gibt ebenfalls nach und wird bei $65,13 gehandelt, nach dem vorherigen Tagesabschluss bei $65,24. WTI Öl FAQs Was ist WTI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...