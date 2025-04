NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Simon Toennessen gab sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie relativ gelassen hinsichtlich des Risikos einer Rezession. Einige Endmärkte der Investitionsgüterhersteller hätten schon in den vergangenen zwei Jahren Schwäche gezeigt. Zudem seien die Bewertungen der Aktien auf langjährige Durchschnittswerte gesunken. Auch verfügten die Unternehmen über robuste Bilanzen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 06:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ENER6Y0