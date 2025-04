Der US-Dollar-Index legt eine Verschnaufpause im frühen europäischen Handel am Donnerstag ein. Die Unsicherheit über Zölle erhöht die Kosten in den USA, so das Beige Book der Fed. Die Geschäftstätigkeit in den USA verlangsamte sich im April auf den niedrigsten Stand seit 16 Monaten.Der US-Dollar-Index (DXY), ein Index, der den Wert des US-Dollars (USD) ...

