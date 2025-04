Die SAP-Aktie hat am Mittwoch mit deutlichen Kursaufschlägen auf die aktuellen Zahlen reagiert. Der DAX-Titel ließ die jüngste Schwächephase hinter sich und schoss um mehr als +10% nach oben. Wie sind die Zahlen zu bewerten und hat die Aktie weiteres Upside-Potenzial? Starker Jahresauftakt Die Zahlen, die Europas wertvollstes Börsenunternehmen am Dienstagabend nach US-Börsenschluss bekanntgegeben hat, können sich absolut sehen lassen. In den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...