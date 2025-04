Hamburg - Knapp sieben Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben SPD und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Der Koalitionsvertrag soll am Mittag vorgestellt werden, teilten beide Parteien mit. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.Bereits am Vortag hieß es, dass nur noch letzte Details geklärt werden müssten. Einer Fortsetzung der rot-grünen Koalition steht demnach nicht mehr viel im Weg. Parteitage von SPD und Grünen müssen allerdings noch zustimmen, bevor der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wiedergewählt werden kann.Die SPD war bei der Wahl am 2. März trotz Verlusten erneut klar stärkste Kraft geworden. Die Grünen waren unterdessen auf den dritten Platz und damit hinter die CDU abgerutscht. Anstatt einer Koalition mit der Union entschied sich die SPD allerdings für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Grünen.