Der Hersteller eines in Brand geratenen Balkonspeichersystems, Zendure, meldete sich mit einer Stellungnahme nach einer Untersuchung hinsichtlich der Unfallursache. Die Batteriezellen seien nicht der Auslöser gewesen. Der Hersteller verspricht, das Problem ernst zu nehmen und seine Notfallsysteme zu überarbeiten. Zendure hat die Brandursache an einem seiner Batteriespeicher geklärt. Dem Hersteller zufolge habe nicht die Batterie beziehungsweise die Zellen zu dem Brand geführt. Das teilt das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber pv magazine mit. Ende März geriet ein Balkonspeicher mit 2,4 ...

