FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 4 auf 7 Euro angehoben. Analyst Fynn Scherzler begründete sein neues Anlagevotum damit, dass die neuen Ziele des Wirkstoffentwicklers für 2025 und darüber hinaus die dringend benötigte Orientierung bieten. Zudem begrüße er den Plan des neuen Managementteams, das Angebot des Unternehmens zu straffen und die Geschäftsziele mit Bedacht festzulegen, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 07:54 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005664809