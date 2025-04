EUR/USD zieht einige Käufe in der Nähe von 1,1300 an, während der US-Dollar nach einer zweitägigen Erholung unter Druck steht.Washington hat Offenheit gezeigt, um ein Handelsabkommen mit China zu erreichen.EZB Nagel warnt, dass die deutsche Wirtschaft in eine milde Rezession geraten könnte. EUR/USD findet während der europäischen Handelsstunden am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...