© Foto: Christian Charisius - dpa

Evotec erhält 75 Millionen US-Dollar von Bristol Myers Squibb - ein Meilenstein im gemeinsamen Krebsprojekt. Die Aktie springt an - aber Analysten bleiben vorsichtig.Evotec kann in seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb einen bedeutenden Meilenstein verbuchen. Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, fließen aufgrund von "leistungs- und programmabhängigen Erfolgen" insgesamt 75 Millionen US-Dollar an Erfolgszahlungen. Die Zahlungen stammen aus einer strategischen Forschungsallianz im Bereich der Protein-Degradation - einem vielversprechenden Feld der Onkologie, das die gezielte Zerstörung krankheitsrelevanter Proteine ermöglicht. Die Kooperation mit …