Der deutsche IFO-Geschäftsklimaindex stieg im April unerwartet.EUR/USD weitet die Erholung in Richtung 1,1400 in der europäischen Sitzung aus.Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im April leicht verbessert, der IFO-Geschäftsklimaindex stieg im April von 86,7 im März auf 86,9. Dieser Wert lag über den Markterwartungen von 85,2.Weitere Details ...

