HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 299 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal bestätigten seine Ansicht, dass die Walldorfer im Jahr 2025 einer der wenigen "sicheren Häfen" im Softwaresektor sein werden, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit negativen Währungseffekten./edh/bek

