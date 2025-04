Für den AKTIONÄR ist klar: Künstliche Intelligenz (KI) wird auch in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten mittel- bis langfristig sein disruptives Potenzial entfalten. Ein Player, der diesen Wandel mit begleiten könnte, ist Tempus AI. Eine erweiterte, umfangreichere Zusammenarbeit mit dem britisch-schwedischen Pharma-Unternehmen Astrazeneca unterstreicht die Ambitionen des KI-Spezialisten.Zusammen mit dem Pharma-Konzern und Pathos AI will Tempus AI ein multimodales Basismodell in der Onkologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...