Mit einem Kursrückgang von -7% ist die IBM-Aktie am Donnerstagmorgen der große Verlierer unter den wichtigsten US-Aktien. Das Papier des IT-Riesen setzt damit seinen Abwärtstrend der letzten Wochen fort. Was steckt hinter dem Kurseinbruch und sollten Anleger jetzt auf IBM setzen? Quartalszahlen und Prognosen über den Erwartungen Es ist mal wieder einer dieser Fälle, in denen ein Technologiekonzern die Erwartungen des Marktes mehr oder weniger deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...