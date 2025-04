FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 375 (385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 125 (145) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5300 (5550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMURFIT WESTROCK PRICE TARGET TO 5105 (5370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRACSIS PRICE TARGET TO 550 (1150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1320 (1310) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2850 (2475) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 3400 (4000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 95 (110) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 139 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 344 (404) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 960 (980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS BUNZL TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 2500 (3500) PENCE - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 535 (550) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob