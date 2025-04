© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Das Umsatzwachstum von Unilever im ersten Quartal hat die Erwartungen übertroffen. Die Jahresprognose bleibt unverändert. Trotzdem kündigt der Konzern die Entlassung von 7.500 Mitarbeitern an. Die Details.Unilever überrascht zu Jahresbeginn mit besseren Umsatzzahlen als erwartet - trotz Kaufzurückhaltung in den USA und einem schwierigen globalen Umfeld. Der für Marken wie Dove, Magnum und Ben & Jerry's bekannte Mischkonzern meldete für das erste Quartal ein organisches Umsatzwachstum von drei Prozent - und übertraf damit die Prognosen der Analysten, so Bloomberg. Preiserhöhungen und eine starke Nachfrage nach Premiumprodukten trieben das Ergebnis nach oben. Gleichzeitig hat der neue CEO …