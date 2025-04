Mit dem Abschluss von flexiblen Netzanschlussvereinbarungen sollen neue Anlagen auch in Gebieten ermöglicht werden, die bereits am Limit sind und theoretisch keinen ortsnahen Netzgang erlauben. Ab 1. Mai bietet N-Ergie die neue Option an, die vor allem neue Windkraft- und Biomasseanlagen, aber auch neue Photovoltaik-Anlagen mit Speichern ermöglichen soll, wobei diese Anlagen in Zeiten der solaren Spitzenerzeugung nicht einspeisen dürfen. Eigentlich ist das Netz von N-Ergie vielerorts schon am Limit. Doch die Anfragen für den Anschluss neuer Anlage reißen nicht ab. Mit dem Solarspitzen-Gesetz wird ...

