Bonn - Wissenschaftler der Universität Bonn haben einen neuen Wirkstoff entdeckt, der möglicherweise schwere allergische Reaktionen blockieren kann.Der Wirkstoff ziele auf einen speziellen Rezeptor in Mastzellen ab, die für Entzündungen und Juckreiz verantwortlich sind, teilten die Forscher am Donnerstag mit. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Signal Transduction and Targeted Therapy" veröffentlicht.Der Rezeptor mit der Bezeichnung MRGPRX2 löst heftige Immunreaktionen aus, die bei Krankheiten wie Asthma, Migräne oder chronischem Juckreiz eine Rolle spielen. In Tests blockierte der neue Wirkstoff den Rezeptor erfolgreich - sowohl in menschlichen Zellen als auch in Tierversuchen. Die Substanz wurde den Wissenschaftlern zufolge bereits weiter optimiert und könnte künftig bei verschiedenen entzündlichen Erkrankungen eingesetzt werden.An der internationalen Studie waren neben der Universität Bonn auch Forscher aus Belgien, den USA, Polen und mehreren deutschen Universitäten beteiligt. Ob der Wirkstoff als Medikament taugt, müssen jedoch weitere Studien zeigen. Betroffene hoffen auf neue Therapien, da viele dieser Erkrankungen bisher nur schwer behandelbar sind.