Kiel - Kiel will sich als Austragungsort für die olympischen Disziplinen Segeln, Coastal Rowing und Freiwasserschwimmen bewerben. Das teilten die Landeshauptstadt und das Land Schleswig-Holstein am Donnerstag mit.Die Stadt verfüge bereits über die nötige Infrastruktur und setze auf ein nachhaltiges Konzept als Klimaschutzstadt, hieß es. Die Auftaktveranstaltung unter dem Motto "Kiel ist bereit für Olympia" soll am Dienstag mit Ministerpräsident Daniel Günther und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer stattfinden. Vertreter aus Sport, Wirtschaft, Wissenschaft und Tourismus sollen Ideen für die Bewerbung einbringen.Der Deutsche Olympische Sportbund will 2026 über eine mögliche deutsche Bewerbung entscheiden. Kiel verweist auf seine Erfahrung mit Großveranstaltungen wie der Kieler Woche und will sich als "Sailing City" profilieren.