Wegen windschwacher Monate ist der Strom-Mix in Deutschland im ersten Quartal 2025 wieder deutlich fossillastiger geworden. Die Photovoltaik konnte ihren Output dagegen um 30 Prozent steigern. Vor allem wegen schwacher Windkrafterzeugung knickte der Anteil von Ökostrom am hiesigen Stromverbrauch im ersten Quartal 2025 kräftig ein. Die erneuerbaren Energien deckten nur noch rund 47 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 56 Prozent gewesen. Das ...

