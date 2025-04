Insgesamt 16 Prozent weniger als im Vorjahresquartal haben die Erneuerbaren-Anlagen nach den vorläufigen Berechnungen produziert. Die lag vor allem am fehlenden Wind, denn die Photovoltaik-Anlagen steigerten ihre Erzeugung um rund ein Drittel und deckten zehn Prozent des Stromverbrauchs in den ersten drei Monaten des Jahres. Die erneuerbaren Energien haben im ersten Quartal etwa 47 Prozent des deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Dabei erzeugten die Erneuerbaren-Anlagen in den ersten drei Monaten rund 16 Prozent oder 63,5 Milliarden Kilowattstunden weniger Strom als noch im Vorjahreszeitraum, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...