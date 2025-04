ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,60 Euro belassen. Ohne einmalige Effekte liege das operative Ergebnis um acht Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Sparte Netzinfrastruktur des Technologiekonzerns verzeichne ein starkes Umsatzwachstum in Nordamerika./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FI0009000681