Die Ergebnisse von PepsiCo sind immer auch ein Zustandsbericht über die Konsumstimmung in den USA. Es sieht nicht gut aus.Der Getränke-, Snack- und Nahrungsmittelriese PepsiCo hat seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr gesenkt - und liefert damit ein Warnsignal für den Zustand des Konsumklimas unter der neuen Trump-Regierung. Unsichere Handelsbedingungen, steigende Kosten in der Lieferkette und eine wachsende Kaufzurückhaltung der Verbraucher setzen dem Snack- und Getränkekonzern zu. In seiner Mitteilung am Donnerstag erklärte das Unternehmen, zu dessen Markenportfolio neben Pepsi auch der Sportgetränke-Marktführer Gatorade, Lay's-Chips und Sabra-Humus zählen, dass der Gewinn je Aktie …