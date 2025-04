HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Alles in allem handele es sich um solide Zahlen im aktuellen Umfeld, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zuversichtliche Aussagen gemacht in einer Zeit, in der Wettbewerber vor allem auf negative Folgen von Importzöllen verweisen dürften./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131906