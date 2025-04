HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Zahlen zum ersten Quartal von 21,30 auf 23,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geldhaus sei auf gutem Weg, das Einnahmenziel für dieses Jahr zu erreichen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seiner Schätzung von 8,4 Milliarden Euro im ersten Quartal liege er über der Markterwartung./bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008