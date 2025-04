Rund zwei Drittel der Dachflächen des denkmalgeschützten olympischen Dorfes in München sind für die PV geeignet. Die Landeshauptstadt will damit Energiewende und Denkmalschutz für das Ensemble vereinen, das auf der deutschen Vorschlagsliste zum UNESCO-Welterbe steht. Das Olympiadorf in München könnte künftig Photovoltaik erhalten. Denn rund zwei Drittel der Dachflächen des denkmalgeschützten Areals weisen ein gutes bis sehr gutes Photovoltaik-Potenzial auf. Zu diesem Ergebnis kam das auf Bau, Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...