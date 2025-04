Waren die Aktien von SAP am Mittwoch noch extrem gefragt - das Papier legte mehr als zehn Prozent zu und war damit mit Abstand der Top-Gewinner des Tages im DAX -, so ist das Papier heute unter den Top-Verlierern im deutschen Leitindex zu finden. Nur Rheinmetall und Brenntag entwickeln sich heute noch schlechterDie Aktie von SAP profitierte am Mittwoch von starken Quartalszahlen, die das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss präsentiert hatte. Auch das Gros der Analysten äußerte sich zuversichtlich, ...

