In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht erklärte die deutsche Regierung, dass sie nun erwartet, dass die Wirtschaft im Jahr 2025 stagniert, im Vergleich zur Wachstumsprognose von 0,3% in der vorherigen Schätzung.Die deutsche Wirtschaft wird für 2026 mit einem Wachstum von 1% prognostiziert, während die Inflation für 2025 auf 2% und für das nächste ...

