ABB kauft weitere 642.817 eigene Aktien zurück und stärkt damit das Vertrauen der Anleger. Das Programm läuft trotz leicht gesunkenem Cashflow unvermindert.

Millionen-Deal an der SIX

ABB bleibt im Einkaufsmodus: Der Technologiekonzern hat in der vergangenen Woche weitere 642.817 eigene Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen liefen zwischen dem 17. und 23. April - durchgeführt von einer beauftragten Bank an der SIX Swiss Exchange.

Die harten Zahlen:

278.886 Titel am 17. April

am 17. April 177.931 Stück drei Handelstage später

drei Handelstage später 186.000 Papiere gestern

Seit Programmbeginn am 10. Februar summiert sich das Volumen auf über 6,2 Millionen Aktien.

Warum das die Börse elektrisiert

Aktienrückkäufe sind kein Routinegeschäft. Sie signalisieren Management-Vertrauen und pumpen den EPS (Gewinn je Aktie) auf. ABB demonstriert damit finanzielle Schlagkraft - trotz leicht rückläufigem Operativ-Cashflow im Q1.

Quartalszahlen als Brandbeschleuniger

Passend zum Rückkauf-Tempo präsentierte der Konzern am 17. April solide Quartalsdaten. Jetzt zeigt sich: Das Programm läuft unvermindert weiter. Für Investoren ein klares Statement - der Titel bleibt im Fokus institutioneller Strategen.

