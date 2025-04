Perowskite versprechen in Kombination mit CIGS-Dünnschichtzellen hohe Wirkungsgrade. Doch bisher war die Haftung der Perowskit-Zelle ein Problem. Chinesischen Forschern ist nun gelungen, die Tandemsolarzellen bei hohen Wirkunsgraden zu stabilisieren. Forschenden des Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering (NIMTE) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ist es gelungen, die Beständigkeit der Perowskite auf Tandemsolarzellen zu erhöhen. Das schreiben die Wissenschaftler in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...