Hohe Unsicherheit beeinträchtigt weiterhin die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone. Die Erholung wird kurzfristig durch Zölle gestoppt; die Fiskalpolitik hebt die Wachstumsaussichten für 2026 an. Desinflationäre Kräfte bedeuten, dass die EZB die Zinssätze bis September wahrscheinlich weiter auf 1,5 % senken wird, so die ABN AMRO-Volkswirte Jan-Paul ...

