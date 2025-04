Actien-Börse

DRÄGERWERK hat nach 10 Jahren operativem Niedergang die Trendwende geschafft. Im Fokus stehen Atemschutzgeräte für Feuerwehr und Industrie, Beatmungsgeräte für Intensivstationen oder Gasmesstechnik in der Öl- und Chemieindustrie. Dazu kommen verstärkt Aufträge aus dem Defence-Sektor, vor allem für Atemschutzsysteme, Gefahrstoffdetektion und mobile Sicherheitstechnik. Auch in NATO-Beschaffungsprogrammen ist DRÄGER regelmäßig vertreten. Beim Auftragseingang in Q1 gibt es ein Plus von 6,1 % auf 861 Mio. €. Das ist der beste Jahresauftakt seit 2020 (Pandemie). Der CEO rechnet mit einem Umsatzwachstum von bis zu 5 % und einer EBIT-Marge von bis zu 6,5 % am oberen Rand mit einer Einschränkung: Die aktuelle Prognose berücksichtigt noch keine zollbedingten Belastungen. Bei einem Zollsatz von 20 % gilt ein negativer Effekt von maximal 20 bis 25 % des EBIT, bevor etwaige Gegenmaßnahmen greifen. Bei KGV 9,9 für das lfd. Jahr läuft aktuell die Einpreisung dieses Risikos.