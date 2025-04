Bad Nauheim - Nach dem Doppelmord von Bad Nauheim ist ein dritter Tatverdächtiger gefasst - mutmaßlich der tatsächliche Schütze.Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, habe sich der 28-jährige Verdächtige bereits am Mittwochmorgen bei der Polizeistation Großauheim gestellt. Der junge Mann mit türkischen Wurzeln ist der Bruder von zwei weiteren Verdächtigen, die bereits festgenommen wurden, und hat eingeräumt, die beiden Tatopfer erschossen zu haben.Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Tat aus Rache geschah. Hintergrund ist, dass der Vater der drei beschuldigten Brüder Anfang 2021 in der Türkei von einem Angehörigen der Familie, zu der die beiden hiesigen Mordopfer gehören, getötet worden sein soll. Der Doppelmord in Bad Nauheim könnte somit als Vergeltungsakt interpretiert werden, so die Ermittler.