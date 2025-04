Der Berliner Lieferdienst Delivery Hero (DE000A2E4K43) setzt seinen Wachstumskurs fort und bestätigt nach einem starken ersten Quartal 2025 seine Jahresprognose. Mit einem Bruttowarenwert (GMV) von 12,4 Milliarden Euro und einem Umsatzplus von beachtlichen 22 Prozent zeigt der MDAX-Konzern, dass der Appetit auf Essenslieferungen ungebrochen ist. Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen deutliche Fortschritte auf dem Weg zur nachhaltigen Profitabilität.

Delivery Hero: Endlich schwarze Zahlen und positiver Cashflow

Nach Jahren riesiger Verluste scheint Delivery Hero endlich die Wende zu schaffen. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 erstmals einen positiven Free Cashflow von 99 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um 173 Prozent auf 693 Millionen Euro. Allerdings musste der Konzern am 11. April 2025 die Rückstellungen für Rechtsrisiken im Zusammenhang mit dem rechtlichen Status von Lieferfahrern bei seiner italienischen Tochtergesellschaft Glovo erhöhen. Infolgedessen korrigierte das Unternehmen sein bereinigtes EBITDA für 2024 von vorläufigen 750 Millionen Euro auf 693 Millionen Euro nach unten.

In einem Zeichen finanzieller Stärke reduzierte der Konzern seine Schulden weiter, unter anderem durch den Rückkauf eigener Wandelschuldverschreibungen im Wert von 0,9 Milliarden Euro im ersten Quartal. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 verfügte Delivery Hero über einen Barmittelbestand von 3,8 Milliarden Euro, der nach dem Rückkaufangebot noch bei soliden 2,9 Milliarden Euro liegt.

Roboter und Drohnen revolutionieren das Liefergeschäft

Der Lieferdienst setzt verstärkt auf Technologie, um Abläufe zu verbessern und das Kundenerlebnis zu optimieren. Im ersten Quartal 2025 führte Delivery Hero erfolgreich Lebensmittellieferungen per Roboter sowohl in Schweden als auch in Südkorea ein. Darüber hinaus wurden in Stockholm Essenslieferungen per Drohne eingeführt, um Liefergebiete und Logistikabläufe zu optimieren.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Delivery Hero mit einem GMV-Wachstum von 8 bis 10 Prozent und einer Steigerung des Gesamtumsatzes der Segmente um 17 bis 19 Prozent. Das bereinigte EBITDA soll auf 975 bis 1.025 Millionen Euro steigen, der Free Cashflow auf über 200 Millionen Euro.

Im Zuge kontinuierlicher Effizienzsteigerungen kündigte das Unternehmen am 23. April 2025 an, seine Geschäftstätigkeit in Thailand zum 23. Mai 2025 einzustellen. Dieser Schritt setzt den Fokus der Gruppe auf die Optimierung ihrer Geostrategie fort, der bereits durch die vorherige Einstellung der Geschäftstätigkeiten in Dänemark, Ghana, der Slowakei und Slowenien deutlich wurde.

Der Beitrag Kann Delivery Hero endlich die Profitabilitätswende schaffen? erschien zuerst auf Nebenwertewelt.