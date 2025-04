Autonomes Fahren gilt als eine der Schlüsseltechnologien in der Mobilitätsbranche. In den USA gilt derzeit Waymo als führend. Doch Tesla will der Google-Tochter ab 2026 mit dem Cybercab den Rang ablaufen. Nun steigt mit Uber ein weiterer Konkurrent in das Geschäft ein - und setzt dabei auf eine Kooperation mit Volkswagen.Der Wettlauf um das autonome Fahren in den USA bekommt ab 2026 ein neues Schwergewicht: Volkswagen und Uber haben am Donnerstag eine strategische Partnerschaft verkündet. Ziel ist ...

