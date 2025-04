Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA64913V5099 New Wave Holdings Corp. 24.04.2025 CA64913V6089 New Wave Holdings Corp. 25.04.2025 Tausch 5:1US71645Y2063 Vibra Energia S.A. 24.04.2025 US71645Y3053 Vibra Energia S.A. 25.04.2025 Tausch 1:1