The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2025ISIN NameBMG2117K1045 CHINA OCEANWIDE HLDGSCA64913V5099 NEW WAVE HLDGS CORP. O.N.JP3342000001 SANYO SPL STEELUS6174468Q59 MORGAN STANL 20/26 FLRUS71645Y2063 VIBRA ENERGIA S.A. ADR/2US83417Q2049 SOLARWINDS CORP. DL-,001