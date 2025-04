Der Hamburger Biotechnologiekonzern Evotec (DE0005664809) kann einen wichtigen Meilenstein in seiner Kooperation mit dem US-Pharmariesen Bristol Myers Squibb (BMS) vermelden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Protein-Degradation bringt dem Unternehmen leistungs- und programmabhängige Zahlungen in Höhe von insgesamt 75 Millionen US-Dollar ein - ein klares Signal für den wissenschaftlichen Fortschritt bei dieser vielversprechenden Therapieplattform.

Evotec kommt mit molekularen "Klebstoffen" gegen Krebs voran

Die bereits 2018 gestartete Kooperation vereint Evotecs KI-gestützte Analyseplattformen mit der Bibliothek von Cereblon-E3-Ligase-Modulatoren ("CELMoDs") von Bristol Myers Squibb. Im Fokus stehen sogenannte "Molecular Glue Degraders" - eine innovative Wirkstoffklasse, die gezielt krankmachende Proteine im Körper abbaut, statt sie nur zu blockieren.

Anders als herkömmliche Medikamente, die nur wirken, solange sie an einen Rezeptor gebunden sind, können diese molekularen "Klebstoffe" den Abbauprozess mehrfach auslösen. Das führt zu länger anhaltenden therapeutischen Effekten. Besonders vielversprechend: Mit diesem Ansatz lassen sich potenziell auch Zielstrukturen adressieren, die bisher als "undruggable" galten - also mit konventionellen Wirkstoffen nicht behandelbar waren.

Strategische Partnerschaft mit Potenzial für Blockbuster

Die 2022 erweiterte Partnerschaft zwischen Evotec und BMS verfolgt weiterhin erfolgreich das Ziel, neuartige Wirkstoffkandidaten für hochrelevante Zielstrukturen in der Onkologie und darüber hinaus zu identifizieren. Die aktuellen Fortschritte stärken die gemeinsame Projektpipeline und könnten für beide Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen.

Die Kooperation ist ein Paradebeispiel für Evotecs Geschäftsmodell, das auf strategischen Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen beruht. Mit mehr als 4.800 Mitarbeitern an Standorten in Europa und den USA und einer Pipeline von über 100 Forschungs- und Entwicklungsprojekten entwickelt sich der Hamburger Konzern immer mehr zu einem global bedeutenden Akteur in der Wirkstoffforschung.

