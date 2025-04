Der Hamburger Weinhändler Hawesko (DE0006042708) zeigt sich trotz schwieriger Marktbedingungen robust und beweist einmal mehr, dass erstklassige Weine auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihre Abnehmer finden. Obwohl der Gesamtumsatz mit 639 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahresniveau lag (-2 Prozent), konnte das operative Ergebnis dank kluger Preispolitik und konsequentem Kostenmanagement sogar verbessert werden.

Hawesko trotzt dem rückläufigen Weinmarkt

Die drei Segmente des Weinspezialisten entwickelten sich unterschiedlich. Während das stationäre Retail-Segment mit den Marken Jacques' und Wein & Co. leicht zulegen konnte, verzeichnete der E-Commerce-Bereich (mit Marken wie HAWESKO, Vinos und WirWinzer) einen Umsatzrückgang von knapp zwei Prozent. Das B2B-Segment lag mit einem Minus von rund vier Prozent unter den Vorjahreswerten, schnitt damit aber immer noch besser ab als der Gesamtmarkt.

Bemerkenswert war die Entwicklung im Jahresverlauf: Nach einem schwierigen Start verbesserte sich die Performance in allen Segmenten schrittweise, sodass zum Jahresende ein erfreuliches Wachstum im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2023 verzeichnet werden konnte. Die erfolgreiche Erweiterung des E-Commerce-Lagers in Tornesch trug ab Sommer 2024 durch verbesserte Lieferqualität zu dieser positiven Entwicklung bei.

Bessere Marge trotz Umsatzrückgang

Besonders erfreulich: Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (operatives EBITDA) konnte durch eine verbesserte Rohertragsquote und ein konsequentes Kostenmanagement leicht gesteigert werden und betrug 58,1 Millionen Euro. Die operative EBITDA-Rendite stieg auf 9,1 Prozent (Vorjahr: 8,9 Prozent). Lediglich erhöhte Abschreibungen, die vor allem aufgrund der Lagererweiterung anfielen, führten zu einem leichten Rückgang des operativen EBIT auf 32,3 Millionen Euro (Vorjahr: 34,3 Millionen Euro).

Die Aktionäre sollen an dieser stabilen Entwicklung teilhaben: Der Hauptversammlung wird eine unveränderte Dividende von 1,30 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vorgeschlagen - ein Bekenntnis zur aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik bei gleichzeitiger Wahrung finanzieller Flexibilität.

Für 2025 rechnet der Vorstand mit einem weiter herausfordernden Marktumfeld, bleibt aber vorsichtig optimistisch und peilt einen leichten Umsatzanstieg von bis zu zwei Prozent an. Das operative Ergebnis soll in der Größenordnung des Vorjahres liegen. Der Start ins erste Quartal 2025 verlief allerdings etwas verhaltener, auch weil das diesjährige Osterfest erst Ende April stattfand. Dennoch beweist die Hawesko-Gruppe mit kontinuierlicher Sortimentserneuerung und zielgenauen Werbemaßnahmen ihre Agilität in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

