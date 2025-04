Janover offiziell in DeFi Development Corporation umbenannt

Janover hat sich offiziell in DeFi Development Corporation umbenannt. Damit scheint das Unternehmen mit SOL-Investment-Strategie sich scheinbar vom eigentlichen Kerngeschäft der Finanzierung in der Immobilienbranche abzuwenden.

Janover ändert Namen in DeFi Development Corporation

Janover hat die Namensänderung bei der SEC in DeFi Development Corporation ebenfalls am 10. April beantragt, die am vergangenen Dienstag stattgegeben wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Die DeFi Development Corporation (Nasdaq: JNVR) hat eine Treasury-Politik eingeführt, nach der der Hauptbestand ihrer Treasury-Reserve in der Bilanz Solana (SOL) zugewiesen wird. Grundsätzlich ist das Unternehmen damit eine Art MicroStrategy für Solana.

In der Pressemitteilung äußert sich der CEO des Unternehmens folgendermaßen über die Namensänderung.

"Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen", sagte Joseph Onorati, Chief Executive Officer der DeFi Development Corporation. "Unsere Mission ist es, transparente, kryptonative Kapitalallokation in die öffentlichen Märkte zu bringen - und diese Namensänderung spiegelt diese Verpflichtung wider."

DeFi Dev Corp folgt dem Vorbild MicroStrategy und veröffentlich Dashboard

Das Unternehmen hat ebenfalls nach dem Vorbild von MicroStrategy eine Website mit Dashboard über den aktuellen Status der Treasury veröffentlicht. www.defidevcorp.com - Das Dashboard führt die wichtigsten Treasury-Informationen, einschließlich der aktuellen Solana (SOL)-Salden, SOL pro Aktie ("SPS") und andere wichtige Kennzahlen, die den Anlegern auf dem öffentlichen Markt einen klaren Einblick in die Treasury-Positionierung bieten, auf.

Nach der Übernahme hat das Unternehmen am 10. April 2025 zuletzt Solana im Gesamtwert von etwa 4,6 Mio. USD gekauft, wie aus den 8K Filings des Unternehmens hervorgeht. Damit verfügt das Unternehmen über 317.273 SOL, die über 48 Mio. USD wert sind.

Was wird aus dem ehemaligen Kern-Geschäft von Janover?

Nicht ganz klar erscheint, wie das umbenannte Unternehmen nun zum ehemaligen Kerngeschäft von Janover steht. Dieses bestand darin, günstige und innovative Finanzierungsmöglichkeiten in der Immobilienbranche zu ermöglichen. Die Pressemitteilung erwähnt zwar kurz, dass die Namensänderung "keinen Einfluss auf die rechtliche Struktur des Unternehmens oder die Geschäftstätigkeit" hat, aber im Vergleich zur neuen Website wird der alte Auftritt von Janover in Website und Social Media eher stiefmütterlich behandelt.

Auch das Schicksal der angestammten Belegschaft ist nicht ganz klar. Auf LinkedIn hat das Unternehmen eine Größe von 11 - 50 Beschäftigten.

