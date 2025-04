Zürich - Der US-Dollar hat am Donnerstag sowohl gegenüber dem Euro als auch zum Schweizer Franken an Wert eingebüsst. Allerdings hat sich der Kurs des «Greenback» im Verlauf des Handels stabilisiert. Derzeit kostet ein Euro mit 1,1382 Dollar in etwa gleich viel wie um die Mittagsstunden. Am Mittwochabend hatte die Gemeinschaftswährung deutlich tiefer bei 1,1322 Dollar notiert. Zum Franken rückte der Dollar zuletzt gar leicht auf 0,8262 vor, am Vorabend ...

