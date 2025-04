DJ PTA-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Veräußerung von RNT Rausch GmbH; Erwerb der Smarteag AG; sowie Ausblick 2025 der neu formierten Securize-Gruppe

München (pta000/24.04.2025/17:31 UTC+2)

München, 24.04.2025 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58) hat sämtliche Anteile an der RNT Rausch GmbH, Ettlingen ("RNT"), an die Pyramid AG, München ("Pyramid"), für einen Barkaufpreis von EUR 2,5 Mio. (" Verkauf RNT") veräußert. Als weitere Gegenleistung wurde ein Besserungsschein, der die RNT mit dem 6,95-fachen des EBITDA des Jahres 2025 bewertet und ein Earn-out in Höhe von 20% des EBITDA der RNT des Jahres 2026 vereinbart. Die Pyramid ist berechtigt, einen sich ggf. aus dem Besserungsschein ergebenden zusätzlichen Kaufpreis zu bis zu 80% in eigenen Aktien zu bedienen. Mit dem Barkaufpreis führt die Securize die aufgenommenen Akquisitionsfinanzierungen zurück.

Gleichzeitig vereinbarte die Securize mit den damaligen Verkäufern der RNT ("Altgesellschafter"), von denen sie mit Vertrag vom 10. November 2022 sämtliche Geschäftsanteile an der RNT erworben hatte, dass die Altgesellschafter auf jegliche noch bestehende, bisher einbehaltene Kaufpreisansprüche von EUR 0,7 Mio. verzichten.

Weiterhin hat die Securize von der Pyramid sämtliche Aktien an der Smarteag AG, München ("Smarteag") (inklusive der von der Smarteag gehaltenen Mehrheitsbeteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin) und ca. 96,66% der Aktien an der 4industries AG, München ("4industries") sowie Forderungen der Pyramid gegen die Smarteag AG und die 4industries AG aus Darlehen und aus laufender Geschäftstätigkeit erworben. Im Gegenzug hat die Securize die ihr noch zustehenden Ansprüche gegen die Altgesellschafter an die Pyramid abgetreten.

Im Ergebnis hat die Securize 100% der Aktien an der Smarteag AG und ca. 96,66% der Aktien an der 4industries AG erworben und 100% der Geschäftsanteile an der RNT veräußert.

Die entsprechenden Vereinbarungen wurden am heutigen 24. April 20205 abgeschlossen und jeweils vollzogen.

Nach den oben beschriebenen Transaktionen hält die Securize weiterhin die 100%ige Beteiligung an der Schweizer Diso AG und neu die indirekte 51%ige Beteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH in Berlin. Als Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen addierten Umsatz in der neu formierten Securize Gruppe in einer Bandbreite von rund EUR 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. und ein addiertes positives EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 0,3 Mio. bis 0,6 Mio.

Ferner hat das Mitglied des Vorstands der Securize, Herr Sebastian Nölting, am heutigen Tage sein Amt als Vorstand der Gesellschaft im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf des 30.4.2025 niederlegt, er verbleibt Geschäftsführer der RNT Rausch GmbH. Der Vorstand der Securize besteht damit ab dem 1.5.2025 nur noch aus einem Mitglied.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Securize IT Solutions AG
ISIN(s): DE000A2TSS58 (Aktie)

